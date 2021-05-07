«Челси» рассматривает вариант подписания Салаха, но приоритетные цели — Холанд и Лукаку

Лондонский «Челси» намерен усилить свою атакующую линию ближайшим летом. «Аристократы» включили в шорт-лист нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».

Вариант подписания Салаха поддерживает непосредственно главный тренер «Челси» Томас Тухель. Однако приоритетными вариантами для лондонского клуба остаются Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Ромелу Лукаку из миланского «Интера».

Напомним, Салах уже принадлежал «Челси» в период с 2014 по 2016 год, однако закрепиться в лондонском клубе не сумел. Синие отдавали египтянина в аренду в «Фиорентину» и «Рому». Нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. За это время 28-летний египтянин забил 120 голов в 193 матчах за клуб во всех турнирах.

Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в € 110 млн.

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