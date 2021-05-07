«Челси» рассматривает вариант подписания Салаха, но приоритетные цели — Холанд и Лукаку

Лондонский «Челси» намерен усилить свою атакующую линию ближайшим летом. «Аристократы» включили в шорт-лист нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».
Вариант подписания Салаха поддерживает непосредственно главный тренер «Челси» Томас Тухель. Однако приоритетными вариантами для лондонского клуба остаются Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Ромелу Лукаку из миланского «Интера».
Напомним, Салах уже принадлежал «Челси» в период с 2014 по 2016 год, однако закрепиться в лондонском клубе не сумел. Синие отдавали египтянина в аренду в «Фиорентину» и «Рому». Нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. За это время 28-летний египтянин забил 120 голов в 193 матчах за клуб во всех турнирах.
Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в € 110 млн.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
- 7 мая 2021
-
19:44
-
19:28
-
19:11
-
19:03
-
18:55
-
18:43
-
18:39
-
18:27
-
18:26
-
18:08
-
17:56
-
17:54
-
17:38
-
17:26
-
17:25
-
17:04
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
15:43
-
15:36
-
15:24
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:26
-
14:26
-
14:25