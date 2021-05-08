Юрий Газзаев – о вылете «Шинника»: этот путь не нов. Постоянно собирал плевки в свой адрес

Главный тренер «Шинника» Юрий Газзаев рассказал, готов ли продолжить работу с клубом в ПФЛ.



«Я начинал работать со второй лиги. Вообще я считаю, что тренер должен пройти все ступени по ходу своей карьеры. С «КАМАЗом» мы вышли из ПФЛ и на протяжении пяти лет были третьими-четвертыми в первой лиге. С «Волгарем» мы тоже упали во второй дивизион, причем результаты были ничуть не лучше, чем сейчас в Ярославле. Даже в здании астраханского правительства собирались бывшие спортсмены, специалисты, которые говорили: «Ты испортил команду, вон отсюда!»



Потом всё наладилось: клуб за год вернулся в первый дивизион, не потерпев за сезон ни одного поражения, а на следующий год взял кубок ФНЛ, потом были стыковые матчи за место в РПЛ. Много ребят из того «Волгаря» пробились в Премьер-Лигу и продолжают выступать на элитном уровне. Так что этот путь для меня не нов. Каждый раз мы выходили наверх, и при этом я постоянно собирал плевки в свой адрес, которые, положа руку на сердце, всякий раз должны были не мне предназначаться. Роль тренера — не начинать каждый раз с чистого листа. Чтобы строить команду и прививать ей определенный стиль, костяк должен оставаться, а тренер должен его двигать дальше, чтобы футбол улучшался и становился более изощренным», — цитируют Газзаева «Известия».

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