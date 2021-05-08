Симон Кьер: играть против Роналду – всегда удовольствие. Он живёт ради забитых мячей

Защитник «Милана» Симон Кьер поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Играть против Роналду – всегда удовольствие. Впервые мы встретились с ним 11 или 12 лет назад. С тех пор Криштиану сильно изменился, но он всегда был чемпионом. Это даже не стоит обсуждать. Роналду живёт ради забитых мячей. Он может не очень хорошо провести матч, но получить мяч на 90-й минуте и сделать всё ради того, чтобы забить. Криштиану постоянно вовлечён в игру. Именно поэтому он находится на футбольной вершине уже 15 лет», — цитирует Кьера Sky Sport Italia.



В «Ювентус» Криштиану перешёл летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей в чемпионате Италии, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Роналду намерен уйти из «Ювентуса» в «Спортинг»