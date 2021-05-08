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ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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«Красной там быть не могло». Карпов – об удалении Ахметова в матче со «Спартаком»

«Красной там быть не могло». Карпов – об удалении Ахметова в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал удаление полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова, полученное в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«В дерби со «Спартаком» Ильзату Ахметову после просмотра VAR была показана красная карточка, которую впоследствии признал ошибочной и отменил КДК РФС. Я тоже считаю, что красной там быть не могло. Удивительно, что главный арбитр встречи после подсказки судьи на VAR её всё-таки дал», — цитирует Карпова пресс-служба ЦСКА.

Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

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