ЭСК — об ошибке арбитра в матче ЦСКА — «Уфа»: VAR не мог настоять на своём

В экспертно-судейской комиссии РФС дали оценку эпизоду в матче ЦСКА — «Уфа» (1:1), в котором главный арбитр встречи не назначил пенальти в ворота башкирской команды.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что Неманья Милетич («Уфа») совершает безрассудную атаку соперника в попытке сыграть в мяч, наступая на голеностоп Константина Кучаева (ЦСКА). Данное действие является открытым для его оценки судьей и VAR, однако по-разному интерпретируется ими.



Нарушение правил игры на атакующем игроке, совершившем завершенное игровое действие (в данном случае удар по воротам) наказывается в том случае, если оно носит характер безрассудного поведения, серьёзного нарушения правил либо агрессивного поведения. VAR данного матча обладал ракурсами видеотрансляции матча, свидетельствующими о явной и очевидной ошибке арбитра, не назначившего 11-метровый удар в ворота «Уфы». Согласно аудиозаписи переговоров, судья в безапелляционной форме сообщил членам судейской бригады о принятом решении по данному единоборству игроков.



В соответствии с п.4 ст.1 «Протокола видеопомощника судьи», «только судья может инициировать «видеопросмотр» (и другие официальные лица матча) могут только рекомендовать судье использовать «видеопросмотр». Таким образом, VAR, имевший отличную точку зрения на характер действий Неманьи Милетича, не мог настоять на своём и потребовать от арбитра просмотреть видеозапись игрового эпизода», — сообщает пресс-служба РФС.