Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Комиссия РФС признала, что судья ошибочно удалил Реми Кабелла в матче «Краснодар» — «Сочи»

Комиссия РФС признала, что судья ошибочно удалил Реми Кабелла в матче «Краснодар» — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц рассказал об итогах заседания комиссии.

«Сегодня состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Эксперты изучили эпизоды 28-го тура РПЛ в матчах ЦСКА — «Уфа» (1:1), «Ротор» — «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» — «Сочи» (1:3).

Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую жёлтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» — «Сочи», Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным», — сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.

Судья Васильев отстранён от работы за грубую ошибку. РФС проведёт служебную проверку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021