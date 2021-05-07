Комиссия РФС признала, что судья ошибочно удалил Реми Кабелла в матче «Краснодар» — «Сочи»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц рассказал об итогах заседания комиссии.
«Сегодня состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Эксперты изучили эпизоды 28-го тура РПЛ в матчах ЦСКА — «Уфа» (1:1), «Ротор» — «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» — «Сочи» (1:3).
Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую жёлтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» — «Сочи», Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным», — сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.
- 7 мая 2021
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