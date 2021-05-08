Спорное решение VAR и четыре забитых мяча — в видеообзоре матча «Лидс» — «Тоттенхэм»

В матче 35-го тура «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
На 13-й минуте универсальный полузащитник «Лидса» Стюарт Даллас оказался первым на добивании и мощным ударом загнал мяч под перекладину.
Гости отыгрались на 25-й минуте — хавбек Деле Алли передачей через центр разрезал оборону «Лидса», а нападающий Сон Хын Мин вывалился к воротам и низом направил мяч в сетку мимо вышедшего из ворот Иллана Меслье.
На 31-й минуте нападающий «шпор» Гарри Кейн отправил мяч в ворота «Лидса», элегантно перекинув Меслье, но с помощью VAR судьи зафиксировали положение вне игры. Дискуссионный момент.
На 42-й минуте вингер «павлинов» Джек Харрисон сделал пас низом под забегание латералю Эзгану Алиоски, который от лицевой прострелил во вратарскую «шпор», откуда нападающий Патрик Бэмфорд в касание переправил мяч в ворота.
Окончательный счёт на 84-й минуте установил нападающий хозяев Родриго Морено, завершивший контратаку своей команды.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Лидс Юнайтед» в 35 матчах набрал 50 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (56) — на шестом месте.
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