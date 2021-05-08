Тренер «Тоттенхэма»: судьи ошиблись, отменив гол Кейна. Это решение сильно повлияло на нас

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон прокомментировал поражение «шпор» в матче 35-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (1:3).
«У нас были моменты, но временами мы не показывали качественного футбола. Игроки «Лидса» начали матч ярко, но мы смогли вернуться в матч. При счёте 1:1 мы забили гол, но судьи зафиксировали офсайд. Я в шоке от этого решения. Не думаю, что судьи поступили правильно. Люди не понимают, что такое футбол и как подобные решения могут повлиять на результат.
Я уже посмотрел повтор эпизода с отменённым голом. И в первый раз, и во второй, и в 10-й раз мои глаза говорят мне, что это не офсайд. По-моему, судьи ошиблись.
«Лидс» знает, что делает, они играют определённым образом, и нам потребовалось время, чтобы суметь подстроиться под их футбол. Во втором тайме мы владели преимуществом. Мы должны были реализовывать моменты, которые у нас были. Сегодня был очень важный матч для нас, и нам больно проиграть его», — цитирует Мэйсона BBC.
Видео эпизода с отменённым голом Гарри Кейна
«Тоттенхэм Хотспур» в 35 матчах набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (50) — на 9-м месте.
- 8 мая 2021
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