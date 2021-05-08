ЦСКА — «Краснодар»: Фернандес забил гол после скидки Васина

Защитник ЦСКА Марио Фернандес забил третий гол армейцев в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

На 69-й минуте после розыгрыша углового Саломон Рондон скинул мяч на голову Виктора Васина, тот продолжил к воротам на Фернандеса, который пробил низом под Матвеем Сафоновым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.