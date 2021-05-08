Ларссон: надеюсь сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о планах на будущее, желании играть в сборной Швеции и важности матчей с ЦСКА.
«Знаю, что матч против ЦСКА — главный для болельщиков. Я сам получаю удовольствие от подобных игр.
Не понимаю, почему меня не берут в состав сборной Швеции. Может быть, отправлюсь с командой на Евро, заявку расширили с 23 до 26 футболистов. В любом случае нужно уважать мнение тренера.
Надеюсь сыграть со «Спартаком» в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Это будет год столетия клуба, хочется добиться чего-то особенного. В футболе ничего нельзя загадывать, но я счастлив в «Спартаке» и буду рад остаться», — сказал Ларссон в видео на официальном YouTube-канале клуба.
Напомним, шведский футболист перешёл в «Спартак» летом 2019 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне Ларссон сыграл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.
- 8 мая 2021
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