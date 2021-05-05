Таски: думаю, «Спартак» не уступит «Локомотиву» второе место

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски поделился мнением о шансах красно-белых на завоевание путёвки в квалификацию Лиги чемпионов.

«Конечно, у «Спартака» сейчас большие шансы выйти в Лигу чемпионов. Осталось ещё два матча. Но я думаю, что «Спартак» не уступит «Локомотиву» второе место. Сложно что-то сказать о том, кто будет новым тренером «Спартака». Скоро увидим. Надеюсь, что это будет сильный специалист», — цитирует Таски Sport24.

По итогам 28-го тура РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (61), занимающий первое место, досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше благодаря разгромной победе в матче с «Локомотивом» (6:1). На второе место поднялся московский «Спартак» (53), переигравший в гостях тульский «Арсенал» (2:1). На третье место опустился «Локомотив» (52), уступивший лидеру чемпионата. До завершения сезона осталось два тура.