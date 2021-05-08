«Бавария» вышла на 1-е место в Европе по серии чемпионских титулов. «Спартак» — 4-й

Мюнхенская «Бавария» завоевала девятое чемпионство подряд в немецкой Бундеслиге.
Таким образом, немецкий клуб сравнялся по показателю продолжительности серии чемпионств подряд с итальянским «Ювентусом». У обоих клубов — по девять побед подряд. Третью строчку занимает французский «Лион», побеждавший во французском чемпионате семь лет подряд в период с сезона-2001/2002 по сезон-2007/2008.
Четвёртое место в данном списке занимает 10-кратный чемпион России — московский «Спартак». Красно-белые становились сильнейшими шесть раз подряд с 1996 по 2001 годы под руководством двух тренеров — Георгия Ярцева и Олега Романцева.
Ниже в списке располагаются: мадридский «Реал» и «Порту» (пять раз), «ПСВ» и «Аякс» (по четыре чемпионства подряд, у «ПСВ» — два раза), а также две серии из трёх чемпионств подряд имеет «Манчестер Юнайтед».
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