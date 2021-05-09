Фёдор Чалов прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:1).



«Игра в дождь? Английская погода, мне, в принципе, нравится. У футбола нет плохой погоды. Надеюсь, болельщикам дали какие-нибудь дождевики, чтобы никто не простыл. Меня не мучила серия без голов, выходил на каждую игру с мыслью, чтобы команда победила. Я, как нападающий, хочу забивать в каждой игре. Вот, получилось забить в двух матчах подряд. Ничего не поменялось, чувствую себя хорошо, готовлюсь ко встрече с «Динамо».



Как такового общения с Оличем нет. Мы, нападающие, всегда остаемся после тренировок, отрабатываем завершение, он нам делает подачи. В целом, следит за нами. Выходил на матч с „Краснодаром“ с мыслями о том, чтобы забить и помочь команде. Конечно, я благодарен Гончаренко, но эта страница уже перевернута, двигаемся дальше. В перерыве общения не было, были какие-то корректировки. Мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить ещё два гола» — сказал Чалов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Гончаренко: у меня много приятных воспоминаний о ЦСКА. Приятно сюда возвращаться