«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 9 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Марк Перри и Тим Вуд. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.
«Вулверхэмптон» в 34 матчах набрал 42 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» (37) находится на 15-м месте. Матч первого круга АПЛ команды завершили результативной ничьей 3:3. Встреча проходила 2 января на стадионе «Амекс» в Брайтоне.
Театр одного актёра — в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» — «Бёрнли»
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