Гринвуд благодаря отличным индивидуальным действиям вывел «МЮ» вперёд. Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 62-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу гостей.
На 56-й минуте, всего через три минуты после гола Бруну Фернандеша, вингер манкунианцев Мэйсон Гринвуд, находясь спиной к чужим воротам, получил мяч, развернулся и с острого угла пробил под ближнюю штангу. Голкипер «Виллы» Эмилиано Мартинес не сумел дотянуться до мяча, пущенного под самую штангу.
Это шестой гол 19-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в 33 матчах набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Встреча состоялась 1 января 2021 года.
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