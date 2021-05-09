Бруну Фернандеш с пенальти сравнял счёт в матче «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 58-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу гостей.



На 51-й минуте полузащитник хозяев Дуглас Луис в своей штрафной сзади ударил по ногам хавбеку манкунианцев Полю Погба — судья незамедлительно назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш развёл мяч и вратаря в разные стороны. Так «МЮ» сравнял счёт.

Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша

Это 17-й гол (9-й с пенальти) 26-летнего португальца в нынешнем сезоне АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» в 33 матчах набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «красные дьяволы» сегодня проиграют, то «Манчестер Сити» досрочно станет чемпионом Англии. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.



В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Встреча состоялась 1 января 2021 года.