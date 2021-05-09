Главный тренер «Астон Виллы» раскритиковал судейство в матче с «МЮ»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал поражение бирмингемцев в матче 35-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).



«Первые пять минут мы провели не очень хорошо, но затем владели инициативой на протяжении всего первого тайма, высоко прижали „МЮ“ и забили заслуженный гол.



Я не думаю, что кто-то знает когда и за что назначают пенальти — все запутались. Вчера Рахим Стерлинг в борьбе с Куртом Зума может четыре или пять раз получить по ногам, но пенальти назначен не был. А сегодня за одно касание ноги Погба судья ставит пенальти в наши ворота. Для меня это жалкое решение, но это уже традиция, так как в матче первого круга на „Олд Траффорд“ и в прошлом сезоне в домашнем матче судьи награждали „МЮ“ подобными одиннадцатиметровыми.



Олли Уоткинс получил вторую желтую, но судья так и не смог сказать мне, что он убеждён, что Уоткинса не трогали. Я просто не понимаю, как принимаются решения чиновниками и, что ещё важнее, в VAR-центре. Похоже, в будущем Олли должен получить травму, чтобы судьи назначили пенальти на нём », — приводит слова Смита BBC.

Видео момента с получением второй жёлтой карточки Олли Уоткинсом

«Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.