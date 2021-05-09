Финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон. УЕФА хочет отдать Стамбулу финал 2023 года

УЕФА рассматривает варианты переноса финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», из Турции в другую страну, сообщает New York Times. Одним из приоритетных вариантов является перенос матча на лондонский стадион «Уэмбли».
В футбольной ассоциации Англии начали переговоры с УЕФА о переносе финала ЛЧ. Если будет решено сыграть матч на «Уэмбли», УЕФА в качестве компенсации готов предложить турецким властям проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023, который должен пройти в Мюнхене.
Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая. В решающем матче турнира сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле, но на данный момент место проведения встречи под вопросом, поскольку британское правительство включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.
- 9 мая 2021
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