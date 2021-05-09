Гасперини прокомментировал слухи о переговорах с другими клубами

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что не общался с представителями других клубов на тему возможного перехода.
«У меня длительный контракт с «Аталантой». Я очень счастлив здесь. Каждый день появляются сообщения об интересе того или иного клуба. Могу вас заверить, что я ни с кем не контактировал.
Мне лестно, если в моих услугах действительно есть заинтересованные. Но если кто-то захочет поговорить со мной, я призываю сделать это в конце сезона, и только после того, как я поговорю с президентом «Аталанты»», — цитирует Гасперини Football Italia.
Сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» интересуется Джан Пьеро Гасперини. К Гасперини обратился один из ведущих европейских агентов и передал, что «Тоттенхэм» проявляет к нему интерес. Первая реакция тренера была положительной. Контракт Гасперини с «Аталантой» истекает летом 2022 года.
- 9 мая 2021
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