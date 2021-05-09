Роналду и Ибрагимович — в стартовых составах на матч «Ювентус» — «Милан»
Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Милан». Встреча состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Мората, Роналду.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье, Браим Диас, Чалханоглу, Салемакерс, Ибрагимович.
Матч обслужит авторитетная бригада арбитров, которую возглавит Паоло Валери из Рима. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.
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