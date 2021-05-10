Левандовски: самым важным было показать на поле, что мы чемпионы Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал чемпионство своей команды в Бундеслиге. Мюнхенцы одержали победу в чемпионате Германии девятый раз подряд.
«Для нас было неважно, что произошло в Лейпциге. Самым важным было показать на поле, что мы чемпионы Германии и заработать три очка. Мы показали отличную игру. Я всё время показываю свой максимум и стараюсь отдать всё ради команды. Мы продолжаем развиваться – это просто невероятно. Я могу быть благодарным за то, что получил так много голевых передач от своих товарищей по команде», – цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».
В текущем сезоне Левандовски забил 39 мячей в Бундеслиге и приблизился к рекорду экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов за один сезон.
«Бавария» стала чемпионом Германии в 31-й раз в истории после поражения «Лейпцига» от дортмундской «Боруссии» – за два тура до конца чемпионата мюнхенский клуб гарантировал себе чемпионство, набрав 74 очка.
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