Витиньо и Габигол, которым интересуется «Зенит», помогли «Фламенго» разгромно победить
«Фламенго» одержал победу в ответном полуфинальном матче чемпионата Кариока с «Волта-Редонда» (4:1). В первой встрече команда также выиграла (3:0), поэтому вышла в финал.
В составе «Фламенго» ещё в первом тайме дубль оформил нападающий Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Также один из мячей, ставший последним во встрече, забил форвард Витиньо, известный в России по выступлению за ЦСКА в период с 2013 по 2018 год и победе в чемпионате России и Суперкубке страны. Он поразил ворота соперника в начале второй половины матча.
В финале чемпионата «Фламенго» предстоит сыграть с «Флуминенсе».
Видеообзор матча «Фламенго» — «Волта-Редонда»:
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