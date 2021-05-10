Витиньо и Габигол, которым интересуется «Зенит», помогли «Фламенго» разгромно победить

«Фламенго» одержал победу в ответном полуфинальном матче чемпионата Кариока с «Волта-Редонда» (4:1). В первой встрече команда также выиграла (3:0), поэтому вышла в финал.



В составе «Фламенго» ещё в первом тайме дубль оформил нападающий Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Также один из мячей, ставший последним во встрече, забил форвард Витиньо, известный в России по выступлению за ЦСКА в период с 2013 по 2018 год и победе в чемпионате России и Суперкубке страны. Он поразил ворота соперника в начале второй половины матча.



В финале чемпионата «Фламенго» предстоит сыграть с «Флуминенсе».

Видеообзор матча «Фламенго» — «Волта-Редонда»: