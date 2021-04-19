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«Зенит» интересуется бразильским нападающим Габриэлом

«Зенит» интересуется бразильским нападающим Габриэлом
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Фламенго» Габриэл может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует инсайдер Раиса Симплисио в «Твиттере».

По данным источника, у «Зенита» есть финансовые сложности, которые могут стать препятствием для подписания Габриэла. Transfermarkt оценивает нападающего в € 20 млн.

Ранее СМИ утверждали, что сам игрок «Фламенго» хотел бы продолжить карьеру в Англии или Испании. Габриэл уже имеет опыт игры в итальянской Серии А. В своё время он защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 10 матчей. Кроме того, нападающий заигран за сборную Бразилии: в его активе 5 матчей и 2 гола.

В нынешнем сезоне Габриэл провёл в составе «Фламенго» 5 матчей и забил 4 мяча. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2024 года.

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