Маклаков: никто из наших клубов не готов к Лиге чемпионов. И это продолжается уже давно

Актёр Алексей Маклаков оценил готовность московского «Спартака» и других российских клубов к выступлениям в еврокубках.
«Общее впечатление от Тедеско будет зависеть от сегодняшнего матча. Что касается опасения за результат, то всегда нужно быть на страже. Будет упорная борьба, но, думаю, «Спартак» выиграет.
Провальный сезон в случае поражения? Я не рассматриваю возможную ситуацию с поражением, потому что я болею за «Спартак». Я ожидаю только победы.
Что касается готовности «Спартака» к Лиге чемпионов, то кто из наших клубов готов? На данный момент никто из наших команд не готов к Лиге чемпионов, и это продолжается уже давно. В случае победы шанс появляется, но, возможно, что это шанс для трансферов. Я не хозяин команды, но предполагаю, что будут такие шаги», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 10 мая 2021
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