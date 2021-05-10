Арбитр Федотов: Идову пытался сыграть в мяч, гол засчитан верно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом Максима Глушенкова в ворота «Спартака».
«Идову пытался сыграть в мяч, гол засчитан верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Изначальная версия новости была исправлена — прим. «Чемпионата».
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
Счёт в матче на 27-й минуте открыли подмосковные «Химки». Автором гола стал арендованный полузащитник Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку». Ассистировал ему Брайн Идову.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.
- 10 мая 2021
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