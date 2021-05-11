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ПФЛ прекратит существование. Клубы войдут в состав ФНЛ

ПФЛ прекратит существование. Клубы войдут в состав ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Профессиональная футбольная лига прекратит своё существование. Клубы лиги уже получили соответствующие распоряжения. Об этом «Чемпионату» сообщили источники сразу в нескольких командах ПФЛ и ФНЛ.

Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.

Ранее стало известно, что пермский «Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ. Необходимые для лицензирования документы были направлены в Российский футбольный союз и лигу.

В настоящее время в первой группе ПФЛ лидирует «Кубань Холдинг», во второй — «Олимп-Долгопрудный», в третьей — липецкий «Металлург», а в четвёртой — «Тюмень».

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