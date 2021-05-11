Агент Грилиша прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к Джеку

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Правда в том, что мы не знаем будущего. Интерес к нему проявляют много клубов, и я бы не поставил „Манчестер Юнайтед“ на первое место в этом списке. Но он может и остаться в „Астон Вилле“. Всё будет зависеть от переговоров клуба с Джеком и мной. Посмотрим, что нас ждёт дальше», — приводит слова Барнетта Goal со ссылкой на SNTV.

Джек Грилиш в нынешнем сезоне АПЛ провёл 22 матча, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. «Астон Вилла» в 34 матчах набрала 48 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»