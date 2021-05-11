«Крылья Советов» предложили новые контракты Сергееву, Голенкову и Зиньковскому

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин сообщил, что самарский клуб сделал предложения по контрактам нападающим Ивану Сергееву и Егору Голенкову, а также полузащитнику Антону Зиньковскому.



«У Ивана Сергеева ещё год контракта, но это факт: отступные для его уровня — крайне низкие. Мы своё предложение Ивану недавно сделали. Оно в пределах возможностей клуба, в случае подписания у него будет кратное увеличение зарплаты. Насколько футболист и его представители будут рассматривать это предложение всерьёз — их решение. Это официальное предложение, мы ждем решения игрока. Такая же ситуация по Зиньковскому.



У Зиньковского контракт заканчивается в декабре? Как подписан, так и заканчивается. Работаем с тем, что есть. Ему тоже предложено кратное увеличение, всё официально и корректно, но опять же в пределах наших возможностей. Голенков подписал контракт с «Ростовом»? Я не видел этого договора, есть надежда, что нам удастся сохранить Егора. Ему тоже предложен улучшенный контракт. Дальше — его решение», — цитирует Галямина «Матч ТВ».

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