Бруну Фернандеш назвал лучших игроков сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал игроков английской Премьер-лиги, которые его впечатлили в нынешнем сезоне.

«Сложно выбрать лучшего. Думаю, все знают, что я считаю одним из лучших Кевина де Брёйне. Если посмотреть состав „Ливерпуля“, то там есть Салах. Плохо он играет или хорошо — Салах всё равно забивает голы. Гарри Кейн продолжает отлично выступать за „Тоттенхэм“. Рафинья из „Лидса“ также играет прекрасно.

Илкай Гюндоган с декабря был просто великолепен. Джесси Лингард в последних 10 играх выступал на топ-уровне. Мне также нравится Мэйсон Маунт. Он стабилен с начала сезона. Если люди будут оценивать по его статистике, то он забил и отдал не так много, хотя играет на высочайшем ровне. Джек Грилиш до травмы был очень хорош. Патрик Бэмфорд забил много голов. Сложно выбрать одного игрока. Я ещё долго могу сидеть и называть имена", — цитирует Фернандеша Metro.

Гол Фернандеша в матче с «Астон Виллой»