Агент: Гильерме очень хотел играть в сборной. Не знаю, почему Черчесов его не взял

Желько Тадич, агент вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включать игрока в расширенную заявку команды на чемпионат Европы — 2020.



«Как я могу комментировать то, что сделал тренер? Гильерме очень хотел играть в сборной. Это я могу точно сказать. Но это жизнь, так бывает. Я честно не знаю, что думает Черчесов по этому поводу и почему он не взял Гильерме на чемпионат Европы», — цитирует Тадича Eurostavka.ru.



В расширенном списке сборной России на Евро-2020 присутствуют 30 футболистов, а окончательная заявка будет включать 26 игроков. Также был объявлен резервный список из семи футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду в случае необходимости.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020