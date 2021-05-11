За боливийскую команду вышли играть семь футболистов. Видео

В матче 7-го тура чемпионата Боливии «Стронгест» — «Роял Пари» (3:0) произошёл резонансный эпизод. Команда гостей начала встречу в составе из семи футболистов.
«Роял Пари», являющийся одним из лидеров чемпионата Боливии, был вынужден начать матч в численном меньшинстве из-за вспышки коронавируса в команде. На поле смогли выйти лишь семь игроков.
Уже к 8-й минуте «Стронгест» побеждал со счётом 3:0, после чего защитник «Роял Пари» получил повреждение, и арбитр досрочно завершил встречу, так как в распоряжении гостей осталось лишь шесть игроков, что противоречит правилам футбола.
Федерация футбола Боливии решила просто оставить в силе тот результат, который был на табло в момент остановки встречи. Благодаря этой победе «Стронгест» поднялся на первое место в турнирной таблице.
- 11 мая 2021
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