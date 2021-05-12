Куман ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне» после матча с «Леванте»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своём будущем в клубе после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3).
«Как тренер, я несу ответственность. В перерыве мы говорили об улучшении защиты, а не о снижении интенсивности. Я разочарован. Мы выигрывали со счётом 2:0 и не ожидали ничьей. Тренерам всегда задают вопросы о будущем, но я понимаю, что после второй части возникают вопросы», — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона» в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (40) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77). В тройку также входит мадридский «Реал» (75).
Рональд Куман прокомментировал упущенную победу «Барселоны» в матче с «Леванте»
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