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Источник: Илья Шкурин покинет ЦСКА по окончании сезона

Источник: Илья Шкурин покинет ЦСКА по окончании сезона
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает издание Sport24, интерес к белорусскому футболисту проявляет «Краснодар», однако представители Шкурина не рассматривают возможности продолжения карьеры в чемпионате России.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.

В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, футболист, выступавший за национальную сборную Беларуси, был исключён из её состава, а также лишён льготы по отсрочке от воинской службы после заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.

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