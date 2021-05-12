В. Баринов: Кикнадзе можно будет дать медаль за то, что не до конца разрушил «Локомотив»

Российский актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от финала Кубка России и нужно ли будет наградить медалью в случае победы бывшего генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.



«Жду победы своей команды. То, что сотворили с «Локомотивом» в очередной раз, — хорошо, что он ещё не вылетел, это уже можно назвать успехом. Как только команда начинает что-то обретать, приходит очередной руководитель и ломает всё в команде. Мне кажется, у нас сезон был неуспешный в российском футболе. Ничего нового не появилось, хотя есть команды, которые мне симпатичны — «Химки», «Рубин». А «Локомотив» преодолел очередное препятствие, ему под рельсы брёвна подкладывают.



Что касается дополнительной мотивации у тех, кого не вызвали в сборную, то здесь всё зависит от их характера. Это как у нас в профессии. Одного может разозлить режиссёр, а актёр такое выдаст! А есть наоборот — крикнешь на человека, и он погас. Так и тут. Вот есть Гильерме, человек, которого я люблю и считаю одним из лучших вратарей. Был прокол с «Зенитом», нельзя его одного винить, но он пропустил шесть мячей за матч — это много, пять от Сербии — тоже много. Повторюсь, нельзя его одного винить, но проколы могут быть. Что касается Смолова, то он замечательный нападающий, но может попасть в зону засухи, как у него бывает. Никто не может забыть то, как он провалился на чемпионате мира.



А за что Кикнадзе заслужил медаль? За то, что положил брёвна на рельсы? Конечно, в случае победы ему можно дать медаль за то, что он не до конца разрушил команду, хотя, может и до конца», — рассказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.