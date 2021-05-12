Защитник сборной Дании интересен «Тоттенхэму» и «Арсеналу»

Защитник «Лиона» Йоаким Андерсен, выступающий в «Фулхэме» на правах аренды, может переехать на Туманный Альбион на постоянной основе.
По информации The Telegraph, 24-летний датчанин заинтересовал два северолондонских клуба — «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». «Канониры» видят в Йоакиме замену Давиду Луису, уже точно покидающему клуб по окончании нынешнего сезона.
Источник сообщает, что «Тоттенхэм» ближе к оформлению трансфера Андерсена, однако «шпоры» сначала хотят продать кого-то из собственных защитников, и только потом завершать переговоры с «Лионом» по поводу датского защитника.
«Лион» готов продать Андерсена, но хочет выручить с его продажи не менее € 20 млн. Йоаким стал игроком французского клуба в июле 2019 года, перейдя из «Сампдории» за € 24 млн. Его контракт с «Лионом» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 15 млн.
В нынешнем сезоне АПЛ Андерсен провёл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. С 2019 года вызывается в сборную Дании, за которую уже провёл 4 матча. Датчане станут соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020.
- 12 мая 2021
-
21:28
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
21:04
-
20:54
-
20:46
-
20:45
-
20:28
-
20:28
-
20:24
-
20:16
-
20:11
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:36
-
19:24
-
19:15
-
19:02
-
19:00
-
18:52
-
18:46
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:17
-
18:04
-
18:00
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:16