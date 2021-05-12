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Защитник сборной Дании интересен «Тоттенхэму» и «Арсеналу»

Защитник сборной Дании интересен «Тоттенхэму» и «Арсеналу»
Футбол / Англия 0

Защитник «Лиона» Йоаким Андерсен, выступающий в «Фулхэме» на правах аренды, может переехать на Туманный Альбион на постоянной основе.

По информации The Telegraph, 24-летний датчанин заинтересовал два северолондонских клуба — «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». «Канониры» видят в Йоакиме замену Давиду Луису, уже точно покидающему клуб по окончании нынешнего сезона.

Источник сообщает, что «Тоттенхэм» ближе к оформлению трансфера Андерсена, однако «шпоры» сначала хотят продать кого-то из собственных защитников, и только потом завершать переговоры с «Лионом» по поводу датского защитника.

«Лион» готов продать Андерсена, но хочет выручить с его продажи не менее € 20 млн. Йоаким стал игроком французского клуба в июле 2019 года, перейдя из «Сампдории» за € 24 млн. Его контракт с «Лионом» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 15 млн.

В нынешнем сезоне АПЛ Андерсен провёл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. С 2019 года вызывается в сборную Дании, за которую уже провёл 4 матча. Датчане станут соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020.

«Арсенал», «Милан» и «Монако» интересуются защитником «Саутгемптона»
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