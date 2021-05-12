«Арсенал», «Милан» и «Монако» интересуются защитником «Саутгемптона»

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «святых», 31-летний англичанин покинет команду по завершению контракта, который действует до 30 июня 2021 года.
Фотографию можно увидеть на странице «Саутгемптона» в "Твиттере".
Бертран стал игроком «Саутгемптона» на постоянной основе в феврале 2015 года, перейдя из «Челси» за € 13,3 млн. До этого Райан полгода находился на «Сент-Мэри» в аренде. За это время он провёл в футболке «святых» 192 матча в АПЛ и забил 5 мячей.
Как сообщает Gool.com, в услугах Райана Бертрана заинтересованы лондонский «Арсенал», «Милан» и «Монако». «Канониры» ещё зимой выходили на «Саутгемптон» с предложением о покупке 31-летнего защитника, но тогда «святые» отказались отпускать Бертрана, надеясь уговорить англичанина продлить контракт.
Райан Бертран является воспитанником академии «Челси». В составе синих защитник стал победителем Лиги чемпионов сезона-2011/2012, выйдя в финальном матче с «Баварией» (1:1, 4:3 по пенальти) в стартовом составе и отыграв 73 минуты.
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