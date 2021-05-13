Гол Смита после ошибки Жоржиньо – в обзоре матча 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси»

Вчера, во вторник, 12 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.

«Арсенал» победил синих на выезде в рамках английской Премьер-лиги впервые с 29 октября 2011 года – тогда «пушкари» выиграли со счётом 5:3.

В сезоне-2012/2013 «Челси» дома обыграл «канониров» со счётом 2:1. В следующем сезоне встреча команд в рамках АПЛ на «Стэмфорд Бридж» завершилась крахом «Арсенала» (0:6). В сезоне-2014/2015 синие победили 2:0, через год история полностью повторилась (2:0), в сезоне-2016/2017 команда, руководимая Антонио Конте, взяла верх — 3:1. На следующий сезон «Арсенал» впервые за шесть сезонов не проиграл «Челси» на выезде — 0:0. В сезоне-2018/2019 синие победили 3:2, а в предыдущем розыгрыше АПЛ команды разошлись миром — 2:2.