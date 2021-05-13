За «Болонью» дебютировал самый юный игрок в истории Серии А

В чемпионате Италии 12 мая состоялся матч 36-го тура, в котором «Болонья» на своём поле принимала «Дженоа». Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2.

На 89-й минуте игры в составе «Болоньи» вышел итальянец Уиздом Амей, заменив Роберто Сориано. Амею на момент выхода на поле было 15 лет и 274 дня. Он стал самым юным футболистом в истории Серии А, принимавшим участие в игре.

Как сообщает tuttomercatoweb, Амей всего на шесть дней побил рекорд Амедео Амадеи («Рома», 1937 год) и Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2016 год).

«Болонья» после 36 игр с 40 очками занимает 11 место, а «Дженоа» с 39 очками располагается на 11 месте в Серии А. Благодаря победе над «Болоньей» генуэзцы обезопасили себя от вылета из чемпионата.