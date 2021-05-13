На стадион «Ла Картуха» в Севилье допустят зрителей во время матчей чемпионата Европы

Стадион «Ла Картуха» в Севилье (Испания) сможет принять зрителей во время чемпионата Европы.
Как сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, правительство в среду одобрило присутствие публики на стадионах на последних двух матчах испанской Примеры, на территориях, находящихся не в тяжёлой коронавирусной ситуации. На трибуны допустят до 30% от полной вместимости. Присутствие болельщиков на чемпионате Европы также стало официально разрешённым.
Как сообщает Marca, на стадион в Севилье допустят до 16 тыс. зрителей. Арена примет следующие матчи группового этапа: Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня), Испания — Словакия (23 июня), а также один матч 1/8 финала, назначенный на 27 июня.
Напомним, изначально матчи Евро-2020 в Испании должны были пройти в Бильбао. Но из-за невозможности обеспечить присутствие зрителей матчи перенесли в Севилью на олимпийский стадион «Ла Картуха».
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