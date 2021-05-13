Капитан «Спартака» Джикия получил диплом магистра физической культуры

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры Московского Государственного Областного Университета.



«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!



В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Пост доступен в «твиттере» «Спартака».

Джикия стал футболистом «Спартака» в 2017 году. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл за красно-белых 29 матчей, отдал две результативные передачи и заработал шесть жёлтых карточек.



После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков.