Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капитан «Спартака» Джикия получил диплом магистра физической культуры

Капитан «Спартака» Джикия получил диплом магистра физической культуры
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры Московского Государственного Областного Университета.

«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!

В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Пост доступен в «твиттере» «Спартака».

Джикия стал футболистом «Спартака» в 2017 году. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл за красно-белых 29 матчей, отдал две результативные передачи и заработал шесть жёлтых карточек.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков.

«Грубиян». Джикия сфотографировался с Идову в кафе после матча «Спартак» — «Химки»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021