Капитан «Спартака» Джикия получил диплом магистра физической культуры
Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры Московского Государственного Областного Университета.
«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!
В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» — сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Пост доступен в «твиттере» «Спартака».
Джикия стал футболистом «Спартака» в 2017 году. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл за красно-белых 29 матчей, отдал две результативные передачи и заработал шесть жёлтых карточек.
После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков.
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