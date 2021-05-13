Депай согласился перейти в «Барселону», если Куман останется главным тренером

Руководство «Барселоны» достигло соглашения с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем. Игрок перейдет на правах свободного агента, если тренером каталонского клуба останется Рональд Куман, сообщает Marca.



По информации источника, именно Куман настаивает на подписании Депая на правах свободного агента. Тренер работал с футболистом в сборной Нидерландов. Игрок в ответ готов пойти на снижение запросов по зарплате и присоединиться к «Барсе». В случае, если Куман покинет пост главного тренера, сторонам придется провести ещё один раунд переговоров.



Каталонский клуб ждёт результатов финансового аудита, чтобы иметь представление о размере средств, которыми они обладают для трансферов. Помимо подписания Депая, «Барселона» планирует подписать новое соглашение с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси, а также побороться за форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на случай расставания с Куманом