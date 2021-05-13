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«Интер» не продлит контракт с Коларовым

«Интер» не продлит контракт с Коларовым
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» не станет продлевать истекающий летом контракт защитника Александара Коларова, сообщает Corriere dello Sport.

Сегодня футболист перенёс операцию по удалению грыжи поясничного диска. В ближайшие дни защитник нерадзурри начнёт процесс реабилитации, а также займётся поиском новой команды.

Ранее сообщалось, что футболисты миланского клуба с наибольшей суммой оклада станут первыми кандидатами на уход из команды. Suning Group, владеющая «Интером», потерпела большие убытки в период пандемии. Поэтому вопрос снижения расходов является приоритетным.

Зарплата сербского защитника составляет € 3 млн в год. В текущем сезоне итальянской Серии А 35-летний игрок семь раз выходил на поле, отдав одну голевую передачу.

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