«Интер» не продлит контракт с Коларовым

Миланский «Интер» не станет продлевать истекающий летом контракт защитника Александара Коларова, сообщает Corriere dello Sport.



Сегодня футболист перенёс операцию по удалению грыжи поясничного диска. В ближайшие дни защитник нерадзурри начнёт процесс реабилитации, а также займётся поиском новой команды.



Ранее сообщалось, что футболисты миланского клуба с наибольшей суммой оклада станут первыми кандидатами на уход из команды. Suning Group, владеющая «Интером», потерпела большие убытки в период пандемии. Поэтому вопрос снижения расходов является приоритетным.



Зарплата сербского защитника составляет € 3 млн в год. В текущем сезоне итальянской Серии А 35-летний игрок семь раз выходил на поле, отдав одну голевую передачу.

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