Подозреваемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания

Жафар Боровков, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений директору «Спартака» по связям с общественностью Антону Фетисову, дал первый комментарий после задержания, изложив свою версию произошедшего.
«Я вышел из клуба. Дальше непонятно из-за чего возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около клуба. Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Из-за чего впоследствии он толкнул меня, а я толкнул его. После чего нас пытались разнять и подошёл вот товарищ, друг, я не знаю (речь об Антоне Фетисове – Прим. «Чемпионата»). Так получилось, что я его ударил.
Проявлял ли агрессию второй человек (Антон Фетисов – Прим. «Чемпионата»)? Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему может помочь», — приводят слова задержанного Вести.Ru.
Напомним, что накануне Перовский районный суд избрал меру пресечения для Боровкова в виде домашнего ареста до 10 июля.
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