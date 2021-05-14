Подозреваемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания

Жафар Боровков, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений директору «Спартака» по связям с общественностью Антону Фетисову, дал первый комментарий после задержания, изложив свою версию произошедшего.

«Я вышел из клуба. Дальше непонятно из-за чего возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около клуба. Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Из-за чего впоследствии он толкнул меня, а я толкнул его. После чего нас пытались разнять и подошёл вот товарищ, друг, я не знаю (речь об Антоне Фетисове – Прим. «Чемпионата»). Так получилось, что я его ударил.

Проявлял ли агрессию второй человек (Антон Фетисов – Прим. «Чемпионата»)? Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему может помочь», — приводят слова задержанного Вести.Ru.

Напомним, что накануне Перовский районный суд избрал меру пресечения для Боровкова в виде домашнего ареста до 10 июля.