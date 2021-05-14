Гол Жоты пяткой и дубль Фирмино – в обзоре матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

Вчера, в среду, 13 мая, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.

В составе «Ливерпуля» дублем отметился Роберто Фирмино, ещё по голу на счету Диогу Жоты и Мохамеда Салаха. За «Манчестер Юнайтед» отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию обзор встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Вест Бромвич Альбион».