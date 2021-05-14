Сульшер: когда пропускаешь гол спустя 70 секунд после начала тайма, то становится трудно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем».



«Ливерпуль» заслужил победу. Мы пропустили голы в ключевые моменты игры, а их прессинг был очень агрессивным. Наша команда должным образом настроилась на игру, игроки были сконцентрированы, но, к сожалению, не использовала свои моменты. «МЮ» стоило оказать большее давление в начале встречи. В определённый момент соперник разыгрался и мы уже не смогли их остановить. Стало очевидно, что будет трудно, когда мы пропустили гол спустя 70 или 80 секунд после начала второго тайма.



Нам хотелось бы выигрывать каждую игру. Мы были готовы биться друг за друга сегодня, но допустили множество нехарактерных ошибок", — приводит слова Сульшера BBC.



«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.

В этом сезоне «МЮ» дома пропустил уже 27 голов — худший результат за 49 лет