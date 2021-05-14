«Фред ленивый». Рой Кин раскритиковал игроков «МЮ» после поражения от «Ливерпуля»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал ряд нынешних игроков команды после поражения в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4).
«Я знаю, что Сульшер упорно ставит Фреда, но я этого не понимаю. Я не понимаю, почему они думают, что Фред вернёт „Манчестер Юнайтед“ к борьбе за титулы. Он играет небрежно, он ленивый. Фред надеется, что партнёры выручат его из беды.
Шоу допускает школьные ошибки, и «Ливерпуль» выходит вперёд. Вратарь тоже не выглядел великолепно — ошибка за ошибкой. Плохо, очень плохо, «Юнайтед». Да, отсутствие Магуайра — это потеря, но они же допускали детские ошибки. Фред под давлением сразу отдаёт мяч. У Шоу же должен быть опыт", — приводит слова Кина Sky Sports.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
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