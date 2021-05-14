«Ювентус» попросил футболистов пойти на отсрочку зарплаты за четыре месяца

Туринский «Ювентус» обратился к своим футболистам с просьбой в связи с финансовыми трудностями клуба.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство «бьянконери» попросило игроков пойти на отсрочку зарплаты за четыре месяца — март, апрель, май и июнь. Уточняется, что футболисты ещё не приняли решения на этот счёт.
После начала пандемии коронавируса в прошлом году игроки «Ювентуса» согласились на отсрочку зарплаты. Тогда это позволило клубу сэкономить € 90 млн за финансовый год.
За два тура до конца сезона «Ювентус», набрав 72 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко. Выше туринцев находятся «Наполи» (73), «Милан», «Аталанта» (у обеих команд по 75 очков) и «Интер» (88), уже ставший чемпионом.
- 14 мая 2021
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