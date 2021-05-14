Криштиану Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг», сообщает Cuatro.

По данным источника, Роналду постоянно подвергается критике и хочет расторгнуть контракт с «Ювентусом» для перехода в «Спортинг». Ради этого португалец готов на серьёзное снижение зарплаты.

Криштиану Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он находился в молодёжной системе клуба, а затем провёл один сезон в главной команде, прежде чем в 2003 году перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». За «Спортинг» Роналду провёл 31 матч, в которых отличился пять раз.

В настоящий момент португалец выступает в составе итальянского «Ювентуса». Контракт 36-летнего нападающего с клубом истекает летом 2022 года.