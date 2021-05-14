Джесси Лингард признан игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», был признан игроком месяца в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.



В голосовании 28-летний футболист опередил Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль»), Стюарта Далласа («Лидс Юнайтед»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Матеуса Перейру («Вест Бромвич Альбион»), Аллана Сент-Максимена («Ньюкасл Юнайтед») и Криса Вуда («Бёрнли»).



В апреле Лингард провёл в чемпионате Англии четыре матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Всего на его счету девять мячей (один — с пенальти) и три голевых паса в 13 встречах первенства.

Гол Лингарда в ворота «Лестера»: