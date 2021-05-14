Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джесси Лингард признан игроком месяца в АПЛ

Джесси Лингард признан игроком месяца в АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», был признан игроком месяца в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании 28-летний футболист опередил Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль»), Стюарта Далласа («Лидс Юнайтед»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Матеуса Перейру («Вест Бромвич Альбион»), Аллана Сент-Максимена («Ньюкасл Юнайтед») и Криса Вуда («Бёрнли»).

В апреле Лингард провёл в чемпионате Англии четыре матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Всего на его счету девять мячей (один — с пенальти) и три голевых паса в 13 встречах первенства.

Гол Лингарда в ворота «Лестера»:

Тух на лавке «МЮ» и ссорился с Сульшером, а теперь – звезда АПЛ! Аренда спасла Лингарда
Тащит «Вест Хэм», хотя недавно страдал в Манчестере.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021