Тух на лавке «МЮ» и ссорился с Сульшером, а теперь – звезда АПЛ! Аренда спасла Лингарда

В 2018-м Лингард был единственным светлым пятном в уже угасавшем «МЮ» Жозе Моуринью. Бесконечные аренды, по которым он гонял с 2012 года, позволили парню заматереть и подготовиться к основной команде. Тогда у Жозе был огромный выбор на фланги: от Маты до Мхитаряна, но португалец верил именно в воспитанника клуба.

Джесси разрывал всех, сделал 5+8 в АПЛ, а болельщики осторожно называли его будущей звездой команды. У парня было всё: скорость, удар, эпатаж и желание выделяться на фоне других. Он тусил с Погба, встречался с американской моделью – одно сплошное удовольствие.

Никто не мог предсказать, что дальше его ждёт провал.

Что случилось с Лингардом?

Джесси непросто перенес уход Моуринью – тренера, который в него поверил. С Сульшера сразу стали требовать максимальные результаты, а Лингард не произвёл на нового тренера большого впечатления. К этому добавились серьезные семейные проблемы: мать игрока попала в больницу из-за психологических проблем, а дед заболел раком. Футбол отошёл на второй план, надо было помогать семье. Весну-2019 он почти не играл и всё больше отодвигал себя от стартового состава.

Джесси Лингард и Жозе Моуринью Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Летом всё могло измениться: пик недопонимания между Сульшером и игроком случился в июле, когда Джесси вместе с Рэшфордом устроили вечеринку, фрагменты которой позже попали в соцсети. Это взбесило тренера. Он вызвал полузащитника на разговор, который мог стать последним для него в «МЮ». Однако, зная о навалившихся проблемах, тренер, наоборот, подбодрил парня, рассчитывая, что тот ещё вернётся.

Лингардиньо – главный мем АПЛ. Как это вышло и что сейчас происходит с игроком «МЮ»? Да-да, он всё ещё в Манчестере.

Но в новом сезоне этого не случилось, а в декабре 2019-го в «МЮ» приехал Бруну Фернандеш. Португалец посадил Лингарда на скамейку окончательно – британец провёл только матч до пандемии. После неё лучше не стало – только один гол «Лестеру», ставший первым за последние полтора года. Лингард никак не мой найти себя. «Манчестер Юнайтед» не отпустил его летом, поэтому игрок довольствовался редкими выходами на замену и параллельно раздражал болельщиков и тренера.

Зимой клуб наконец-то отдал футболиста в аренду в «Вест Хэм». Дальше – возрождение.

Лингард вернулся в сборную, летом за ним будет стоять очередь

4 апреля аналитический портал Opta сообщил, что Лингард вышел в лидеры «Вест Хэма» по результативности за всю историю клуба. В среднем он забивает и делает результативную передачу каждые 88 минут. Это лучшее соотношение, показанное игроком клуба в течение сезона.

11 апреля Лингард сделал дубль в ворота «Лестера», «Вест Хэм» выиграл 3:2 и закрепился на четвёртом месте, дающем право сыграть в ЛЧ.

В первом моменте Джесси здорово пробил с линии штрафной.

Во втором – просто катнул мяч в пустые ворота.

Для 28-летнего англичанина это восьмой гол за «Вест Хэм» в 9 матчах. Ещё у него три результативные передачи и вызов в сборную Англии на матчи отбора ЧМ. Кстати, перейти в аренду его убедил в том числе и главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт. Он посчитал, что в новом клубе тот раскроется и поедет на Евро-2020. Пока всё идет по плану.

10 футболистов, которым пора валить из АПЛ У них всё настолько плохо, что помочь может только трансфер этой зимой.

Инсайдеры уже расписывают дальнейший карьерный путь Джесси: одни отправляют его обратно в «МЮ», другие убеждены, что «Вест Хэм» уже готовит солидный кэш под летний трансфер. Также где-то рядом «Арсенал», желающий усилиться перед следующем сезоном.

Так или иначе АПЛ только выиграет, если Лингард продолжит в том же духе. А его пример покажет: из любой ситуации можно найти выход, даже если тебе уже 28 лет.